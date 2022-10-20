Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Kalyon

Hakemler: Cihan Aydın, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Papy, Veliu (Dk. 57 Sagal), Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Abdulkadir Parmak (Dk. 78 Stankovski), Figueiredo, Mirza Cihan (Dk. 57 Abdulkerim Çakar), Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu (Dk. 57 Maxim), Merkel

Sarıyer: Hacı Ramazan Özkanlı (Dk. 46 Ümitcan Yıldız), Bora Çuha, Sezer Yıldırım, Savaş Yılmaz, Barış Memiş (Dk. 67 Atalay Babacan), Metin Emre Karaal (Dk. 88 Serhat Ahmetoğlu), Erkan Bükülmez (Dk. 46 Taha Dönmez), Eren Aydın, Gökhan Yılmaz, Ramazan Çevik, Abdulkadir Özdemir

Goller: Dk. 33 Abdulkadir Parmak, Dk. 78 ve 85 Figueiredo, Dk. 83 Merkel (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Veliu, Dk. 44 Onurhan Babuşçu (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2. Lig'de mücadele eden Sarıyer'i 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

33. dakikada Figueiredo'nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Abdulkadir Parmak'ın yerden sert vuruşuyla top, sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada Maxim'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Figueiredo, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

83. dakikada Maxim'in savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Merkel, takımın 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.

85. dakikada Maxim'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Figueiredo, topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziantep FK, 4. tura çıktı.

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