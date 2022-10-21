GSO'da mevcut başkanlar yeniden seçildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) mevcut başkan ve meclis başkanı yeniden seçildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim'de yapılan ve 35 meslek grubunda 189 meslek komite üyesinin seçildiği GSO meslek komiteleri ve meclis üyelikleri seçiminin ardından oluşan 77 kişilik meclis, ilk toplantısını gerçekleştirerek GSO'nun 9'uncu dönem meclis divanı, yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyelerini belirledi.

Seçim sonuçlarına göre Adil Sani Konukoğlu meclis başkanlığı, Adnan Ünverdi de yönetim kurulu başkanlığı görevine tekrar seçildi.

2022-2026 döneminde meclis divan kurulunda, başkan yardımcılığına Saim Akınal ve Vedat Topçuoğlu, katip üyeliğine ise Metin Yıldırımdemir seçildi.

Yönetim kurulunda Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Cengiz Konukoğlu, Kenan Durur, Ali Can Koçak, İbrahim Kara ve Bora Tezel yer aldı.

Disiplin kurulunda Ali Konukoğlu, Sedat Akınal, Emin Helvacıkara, Fazıl Özyaşar, Selami Yetkinşekerci ve Mehmet Sami Kaleoğlu seçildi.

GSO'nun TOBB delegeleri ise Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Sami Konukoğlu, Burhan Çağdaş, Cemil Direkçi ve Metin Erturhan oldu.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, üretim ve ihracatın merkezi Gaziantep'i dünyadaki hızlı dönüşüme adapte etmek için ve fırsatlarla dolu bu yeni dönemin lider şehirleri arasında yer almasını sağlamak hedefiyle aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Firmaların sürdürülebilir yapıya ulaşmaları, kent sanayisini nitelikli, kaliteli ve yenilikçi üretimin merkezi haline getirmenin en büyük hedefi olduğunu aktaran Konukoğlu, "Bu hedef doğrultusunda birlikte yol yürüyeceğimiz yeni ekip arkadaşlarımıza başarılı ve uyumlu bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyor, birlikte bugüne kadar görev yaptığımız tüm yönetim kurulu, meclis ve divan kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de yeni dönemde odanın en kreatif ve dinamik oda olarak ses getireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni pazarlarla ihracatımızı artıracak, dünyanın diğer odaları ile yeni iş birlikleri yaparak, ticari bağlarımızı ve ilişkilerimizi geliştireceğiz. Fuarlarımıza yenilerini ekleyecek, kümelenme çalışmaları ile hazır giyim ve geri dönüşüm gibi sektörlerimizin birlikte üretim yapmalarını sağlayacak organize sanayi bölgeleri kurulması için projeler yürüteceğiz. Bunların yanı sıra ülke ekonomimizin kalkınmasını hızlandırmak için küresel bir vizyonla; ileri teknolojili, yüksek katma değerli, çevreci üretimler gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin tek sanayi odası olarak, sosyal ve kültürel anlamda da bölgemizin gelişmesine öncülük edeceğiz. Yeni bir döneme birlikte adım atıyor, kan tazeliyor, yeniden başlıyoruz. Şahsıma gösterilen teveccüh için de teşekkür ediyor, seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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