NTO’dan öğrencilere ayakkabı yardımı

GAZİANTEP (AA) - Nizip Ticaret Odası (NTO), ilköğretim öğrencilerine ayakkabı dağıttı.

Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Okulu'nda gerçekleşen temsili dağıtım töreninde konuşan NTO Başkanı Mehmet Özyurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteği ile yıllardır eğitim yardımlarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

TOBB tarafından 100 bin lira eğitim yardımı gönderildiğini belirten Özyurt şunları kaydetti.

"Bu eğitim yardımı kapsamında normalde 900 adet ayakkabı yardımı yapılması gerekirken, biz yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile ve meclis üyelerimizle de görüşerek bu sayıyı 1200'e çıkardık. Yapılan bu yardımın her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahipleri NTO'nun hiçbir müdahalesi olmadan tamamen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen listelere göre NTO olarak okullara ayakkabıların dağıtımını yapmaktayız. Sadece temsili dağıtım törenini her yıl farklı bir okulda yapmaktayız. Bu yardımlarımızı gönülden gelerek yapıyoruz. Gönlümüzün her zaman eğitimden yana olduğun, eğitimin bir ülkenin temel taşı ve başlangıç noktası olduğunu bilinci içerisinde bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yardımların yapılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen TOBB'ye, üyelerimize, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize şahsım, NTO yöneticileri adına çok teşekkür ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ise eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı NTO'ya teşekkür etti.

