Gaziantep'te terör operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, "terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen 8 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 tüfek, 1 tabanca, 64 fişek, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.