Belediye Başkanı Sarı'dan "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" mesajı

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Sarı mesajında, gazetecilerin bulunduğu yerlerin dışa açılan penceresi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracıdır. İlçemizde ve ülkemizde yaşanan güncel gelişmeleri bizlere ulaştırmak için mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimiz aynı zamanda ilçemizin de dışa açılan penceresi konumunda olup, önemli bir misyonu da üstlenmişlerdir. Bu vesile ile 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde başta ilimiz ve ilçemizdeki gazetecilerimiz olmak üzere basın meslek ilkeleri ışığında görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar diler."





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