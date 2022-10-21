Gaziantep'teki ÇKS kaydı 31 bini geçti

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GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtların e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelmesiyle Gaziantep'te 2 bin 831'i kadın olmak üzere 31 bin 179 çiftçi işlemlerini gerçekleştirdi.



Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, yazılı açıklamasında, değişiklikten çiftçilerin memnun olduğunu belirtti.

Daha önce ÇKS kaydının yapılabilmesi için çiftçilerin başvuru evrakını alıp muhtar azasına imzalattığını, belgenin muhtarın imzasının ardından ziraat odasına götürdüğünü, oradaki işlemlerin ardından da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmek zorunda kaldığını aktaran Karayılan, şunları kaydetti:



"Uygulama sayesinde hem maddi anlamda hem de zaman anlamında çok ciddi bir verimlilik elde edildi. Bütün çiftçilerimiz tarlasının başında, traktörünün başında ÇKS kayıtlarını bir dakika sürmeyecek şekilde gerçekleştirebiliyor. "

Türkiye genelinde 2 milyonun üzerinde kişinin ÇKS değişikliklerini e-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Karayılan, "Gaziantep için şu anda 31 bin 179 çiftçimiz sistem üzerinden kayıt yaptırdı. Sisteme kadın çiftçilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. 2 bin 831 kadın çiftçimiz sistem sayesinde kaydını yaptırdı. Bu sayı gittikçe artacak. " ifadelerini kullandı.



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