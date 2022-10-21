Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasını bay geçen Gaziantep FK, 12. haftada Corendon Alanyaspor ile 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Yenileme ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı takım, 2 günlük iznin ardından 24 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.





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