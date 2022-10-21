Gaziantep'te "Güney Cephesi’nden Sakarya’ya Harita, Fotoğraf ve Kartpostal" sergisi açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "Güney Cephesi’nden Sakarya’ya Harita, Fotoğraf ve Kartpostal" sergisi açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve çevre illerin düşman işgalinden kurtulmasının nişanesi olan Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Turizm Derneği ve Anadolu Tarih ve Arkeoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde açıldı.



Sergi, 20 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Ankara Antlaşması'nın Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, "Bu antlaşmayla güney sınırımızın büyük bölümü belli oldu ve Fransızlar Gaziantep'ten ayrıldı. Bu antlaşmanın Kurtuluş Savaşı ve Gaziantep için çok büyük önemi var. Sergide emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türk Kurtuluş Savaşı ve Gaziantep Savunması döneminin haritaları, kartpostalları ve fotoğraflarının bulunduğu sergide Dr. Selim Erdoğan, Bekir Sıtkı Severoğlu, Murat Uğurluer ve Ömer Faruk Şerifoğlu'nun koleksiyonları bulunuyor.



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