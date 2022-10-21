İslahiye'de dilenci operasyonunda 7 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen dilenci operasyonunda 7 kişi yakalandı. ​​​​​​​

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında, insanların yoğun olduğu çarşı merkezi başta olmak üzere kavşaklar, cami önleri ve kabalık caddelerde bulunan dilenciler yakalandı.

Yakalanan 7 kişi, Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında yasal işlem uygulandı.



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