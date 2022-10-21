İslahiye ve Nurdağı'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, seminer verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen seminerde annelere, uyuşturucu maddenin insana verdiği zararlar hakkında bilgi verildi. Ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı.

Seminere katılan İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da öğrenci velilerinden konuya duyarlı olmalarını istedi.

Nurdağı'ndaki üç okulda 690 kişiye verilen seminerde ise akıllı telefonlara "UYUMA" adlı programın kurulmasının önemine ve önleyici tedbirlere vurgu yapıldı.

Gençlerle birlikte ailelerin de bilinçlenmesi gerektiği ve bağımlılıkla mücadelenin ilk önce ailede başladığını belirten Narkotik Büro görevlileri, ailelerin duyarlılığının önemi anlatıldı.



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