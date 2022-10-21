Gaziantep'te sağanak sonrası gökkuşağı oluştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağanak sonrası çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.



Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla gökyüzünde gökkuşağı belirdi.

Yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok yerinden görüldü.

Bazı kişiler cep telefonlarıyla gökkuşağını görüntüledi.









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