Gaziantep'te 58,5 litre sahte alkol ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir takside yapılan aramada, 58,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir takside arama yaptı.

Aramada, 58,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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