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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tatlıcıdaki silahlı kavgada işletme sahibi öldü, oğlu yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ndeki tatlıcıya gelen M.A, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle işletme sahibi Orhan Sertkaya ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Sertkaya ile oğlu Ali Sertkaya tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Orhan Sertkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Ali Sertkaya'nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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