İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

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GAZİANTEP (AA) - İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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