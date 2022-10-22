Araban Ovası'nda silajlık mısır hasadına başlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde silajlık mısır hasadına başlandı.



Araban Ovası'nda hasadı yapılan silajlık mısır, bu yıl ki rekoltesi ve kalitesiyle üreticilerini sevindiriyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ürünlere Türkiye'nin dört bir yanından talep olduğunu belirtti.



Üreticilerin yoğun emekle yetiştirdikleri mısırda hasada başladıklarını aktaran Altun, "Yağlık dane ve slajlık mısır ürünümüzün bu yılki kalite ve rekoltesinden memnunuz, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bu yıl yağlık dane mısır hasadında dönüm başına 1000 kilogram verim alınırken silajlık mısır hasadımızda da dönüm başına 5 bin ila 6 bin kilograma kadar ulaşıyor. Yaşanan yüksek rekolte ile üreticilerimizin yüzü gülüyor." dedi.









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