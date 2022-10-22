Gaziantep'te "Tek Kadrajda Buluşan Çocuklar" sergisi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Tek Kadrajda Buluşan Çocuklar" projesi kapsamında çocukların çektiği fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Projeyi hayata geçiren öğretmen Ebru Yıldızhan, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi düzenlenen sergi açılışında yaptığı konuşmada, çocuklarla sanatı buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Serginin 12-16 yaş arasındaki 40 öğrencinin 6 aylık eğitimin ardından çektikleri fotoğraftan oluştuğunu ifade eden Yıldızhan, "Farklı kültürlerden gelen çocukları fotoğraf sanatının gücü bir araya getirdi. Küçük yaştan beri bir sanat dalıyla ilgilenen çocukların dönüştüğünü, değiştiğine şahit olan bir öğretmen olarak bu projeyi gerçekleştirmekten onur duyuyorum." diye konuştu.

Açılışa Şehitkamil Belediyesi Kültür Müdürü Zeynep Özbahçivan, Gaziantep Fotoğraf Derneği üyeleri, projede yer alan çocuklar ve aileleri katıldı.







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