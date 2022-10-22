Gaziantep'te Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği'nin bölge toplantısı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin desteğiyle Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği'nin bölge toplantısı düzenlendi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, yaptığı konuşmada, Medical Point Gaziantep olarak bilimsel etkinliklerde yer almaya devam ettiklerini söyledi.

Şehir içinden ve dışından birçok genel cerrahi hekimini bir araya getirdiklerini belirterek, "Medical Point Hastaneler Grubu olarak 27 yıldır, Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak 15 yıllık tecrübemizle hastalara şifa dağıtmaya devam ediyoruz." dedi.

Eski Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı olan Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık, gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatlarının en ciddi komplikasyonu olan, safra yolu yaralanmalarının bu toplantıda ele alınacağını ifade ederek, "Bu şekilde cerrahların yaralanmayı nasıl önleyecekleri, yaralanma olması durumunda nasıl bir yol izleyecekleri ve safra yolu yaralanmalarının tedavisi hakkında bir bilgi alışverişinde bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, kendilerini Gaziantep'te ağırlayan Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne teşekkür etti.

Kerem, ayda iki defa olgu tartışmaları yürüttüklerini belirterek, "İşin içinden çıkamadığımız bütün hastaları bu konseyde tartışarak bir karara bağlayabiliyoruz. Kendi adıma çok şeyler öğrendiğim bir konsey." diye konuştu.

Toplantıda Medical Point Gaziantep Hastanesi genel cerrahi uzmanları Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik'in yanı sıra birçok hekim toplantıda hazır bulundu.

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