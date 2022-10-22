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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Keşif Kampüsü'nde eğitim düzenlenen törenle başladı

AA

Gaziantep'te Keşif Kampüsü'nde eğitim düzenlenen törenle başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fatma Rezzan, Mehmet Ragıp Güzelbey Çocuk Üniversitesi Keşif Kampüsü eğitim ve öğretime düzenlenen törenle başladı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen okulun açılışı için tören düzenlendi.

Bilim ve teknolojiyi toplumda geniş kitlelere ulaştırmayı, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, 6-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen uygulamalı atölye eğitimlerini kapsayan okul eğitim öğretime başladı.

Vali Davut Gül, zekanın önemli ölçüde genetik olduğunu ancak o zekanın işlenmesi ve çocuğun başarılı olmasının en önemli sebeplerinden birinin anne ile babanın çocuğuna vakit ayırması ve ilgilenmesi olduğunu söyledi.

Anne ve babanın gayreti, çocuğun disiplinli ve istikrarlı çalışması başarıyı getirdiğini kaydeden Gül, "Keşif Kampüsü hem 3 yıl boyunca düzenli devam edecek öğrencilerimize hizmet verecek hem de hafta içi öğrencilerimize birer günlük ayrı hizmet verecek. Bu tam bir Gaziantep modeli ile oldu. Şehrimiz, devletimiz ve milletimiz için güzel sonuçlar verecek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bilgi üretiminin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Silikon Vadisini üretenler buralarda insana beşeri sermayeye yatırım yapanlar ve buradaki bilgi ekonomisini güce dönüştürenler bugün iki yüz yıldan beri dünyanın sözünü söylüyor. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Aslında biz yeni bir şey söylemek için buradayız. Yeni şeyi Cumhuriyetimizin bize bıraktığı çok güzel bir mirasla söyleyeceğiz. Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır."

T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, tek amaçlarının teknolojiyi inşa eden bir Türkiye gayesi olduğunu ve bunun için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk keşif kampüsümüz burada açılıyor. İnşallah şimdi Samsun'da da iki tanesinin inşaatı devam ediyor. Onları da önümüzdeki yıl hizmete açmış olacağız. Gaziantep 2020 Teknofest ile birlikte adeta Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerinin verildiği şehre dönüştü. 2018 den 2022 yılına kadar Teknofest'e Gaziantep'ten 33 bin takımdan fazla takım başvuru yapmış ve 125 bin den fazla kişi bu yarışmalara katılmış. Gaziantep'te 125 binden fazla gencin teknolojiyle hemhal olması hakikaten hepimize çok büyük gurur ve onur vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu merkezimizin de inşallah 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz için kariyerlerinde çok önemeli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu merkez sadece çocuklarımıza teknoloji, sanat, bilişim, bilim alanında katkı sağlamayacak. Çocuklarımız burada gördükleri eğitimlerle kariyerlerinde hangi işe yatkın olduklarını keşfedecekler."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Program sonunda kampüsün hayata geçirilmesinde katkısı kurum temsilcileri, işbirliği protokolü imzalandı.

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