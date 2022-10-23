Gaziantep saniyesinde yeşil dönüşüm çalışmaları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, dünyanın odaklandığı yeşil dönüşüm konusunda kent sanayisinde çok önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, kent sanayisinin doğaya duyarlı üretim yapması ve yeşil dönüşümünü sağlamasının öncelikli misyonu haline geldiğini belirtti.



Oda olarak bu yıl ki temalarını verimlilik ve yeşil gelecek olarak belirlendiğini aktaran Ünverdi, "Çok yeni bir konu ve mevzuatın bile dünyada tüm yönleriyle ortaya konulamamasına rağmen yola erken çıkmanın karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep OSB'nin ülkemizin ilk yeşil OSB'si olmasını ve diğer bölgelerimize de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Burada başta Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla birlikte çalışarak bunu başaracağımıza da inancımız tam. Bununla birlikte kuruluş çalışmalarını sürdürdüğümüz Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeşil OSB olması için İklim Eylem Raporu'nu tamamladık ve kasım ayında raporumuzu tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacağız."

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