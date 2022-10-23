Gaziantep'teki 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir tatlıcıda çıkan silahla kavgada işletme sahibinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

Karagöz Caddesi'nde, 21 Ekim'de tatlıcıda çıkan silahlı kavgada, işletme sahibi Orhan Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi, oğlu Ali Sertkaya'nın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan M.K, H.K. ve N.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, M.K’nin işletme önüne gelmesi ve tartışmaya başladığı Orhan Sertkaya'yı kafasından yaralaması, bu sırada kaçan Ali Sertkaya'ya da kovalamaca sonucu ateş açması yer alıyor.

Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ndeki tatlıcıya 21 Ekim'de gelen M.K, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle işletme sahibi Orhan Sertkaya ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Sertkaya ile oğlu Ali Sertkaya tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Orhan Sertkaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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