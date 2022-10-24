Gaziantep'te incir ağacından düşen kadın öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bahçesindeki ağaçtan incir toplarken düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aslanlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, incir toplamak için ağaca çıkan Ayşe Kınalı (50), dalın kırılması sonucu düştü.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Kınalı, kurtarılamadı.

Kınalı'nın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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