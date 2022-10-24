ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası, Gaziantep'te başladı

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GAZİANTEP (AA) - ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası, 19 ülkeden 70'e yakın sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteklediği turnuva, Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde start aldı.

Bölgede tenis branşının gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen turnuva, 30 Ekim'e kadar sürecek.





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