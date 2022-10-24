Nurdağı'ndaki üretici kadınlar "NurBacı" markasında buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle biber üretimini "NurBacı" adıyla markalaştıran kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) uyarınca, Nurdağı Belediyesi ile yapılan işbirliği ile hayata geçirilen "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi" kapsamında "NurBacı" adıyla bir araya gelen 20 kadın, biber işleme tesisinde 2022 yılı sezonunda yapılan hasadın ardından üretime başladı.

Proje kapsamında 150 hektar alana kırmızıbiber ekimi yapıldı. Çapalama ve sulama işleminin ardından hasat gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından hasadı yapılan biberler, çöpleri çekildikten sonra biber işleme tesisinde özenle işleniyor.

"NurBacı" markasıyla üretim yapılan tesiste, sofralara lezzet katan tatlı ve acı biber salçasının yanı sıra sofralık toz ve pul biber üretimi yapılarak satışa sunuluyor.

NurBacı İşletme Tesis Müdürü Nimet Tuna, gazetecilere, proje kapsamında tesiste 20 kadının istihdam edildiğini belirterek, tesis sayesinde kadınların evlerinin mutfak masraflarının yanı sıra kendi ihtiyaçlarını karşılar hale geldiklerini söyledi.

"Nurbacı" markasının hızla tanınmaya başlandığını anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Nurbacı ismi, Nurdağı'nın 'Nur'u, belediyenin 'b'si ve kırmızıbiberin 'acı'sından oluşuyor. NurBacı biber tesisimizde öncelikle kendi tarlamızda ektiğimiz biberlerimiz ve Nurdağı’ndaki çiftçilerimizden satın aldığımız biberler işleniyor. Tesiste toz ve pul biber yapıyoruz. Burada üretilen biberleri tamamen güneş ışığında kurutuyoruz. Kadınlarımızın şifalı elleriyle güneşin şifası birleşiyor. O yüzden burada üretilen ürünlerimiz, çok özel, sağlıklı ve tamamen hijyen ortamda üretiliyor."

Ürünleri sosyal medya üzerinden ve e-ticaret yoluyla satışa sunduklarını belirten Tuna, araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda ileride biber yağı, biber sirkesi gibi ürünlerle çeşitliliği artırmayı planladıklarını, hedeflerinin 20 olan kadın istihdamını daha da artırarak tesisi büyütmek olduğunu kaydetti.​​​​​​​

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