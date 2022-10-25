Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 350 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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