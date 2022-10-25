Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği Dünya Kupası'yla tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği Dünya Kupası'yla tamamlandı

AA

Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği Dünya Kupası'yla tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Karakuş, müzelerindeki eksiği 2022 Dünya Kupası'yla tamamladıklarını söyledi.

Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolla ilk olarak 2008'de tanıştığını, milli takıma 10 yıl kaleci olarak hizmet verdiğini ve görevine yardımcı antrenör olarak devam ettiğini anlattı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılara doymayan bir yapısı olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle devam etti:

"İşimiz çoktu, yolumuz uzundu. Müzemizde eksik olan tek bir kupa vardı, dünya şampiyonu olduk çok şükür. 2018'de finalde kaybettiğimiz Dünya Kupası'nı finalde son dünya şampiyonu Angola ile yapılan maçta farklı bir skor ile Galatasaray'ın sahasında 40 bine yakın taraftarın önünde kazandık. Dünya Kupası'nı dünya lideri Cumhurbaşkanı'nın elinden almak onur verici. Oyuncu olarak kazanamadığım dünya şampiyonasını hoca olarak kazandım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kupa sürecinde önemli destekleri olduğunu anlatan Karakuş, sürecin kupayla sonuçlanmasının onur ve gurur verici olduğunu ifade etti.


- "Dünya kupasını kaldırmak çok ayrı bir heyecan ve duygu"


Oyuncu olarak milli takıma 10 yıl hizmet ettiğini hatırlatan Fatih Karakuş, şunları kaydetti:

"Oyuncular nasıl sahada oynuyorsa ben de sahanın kenarında oyuncularla aynı duygu ve heyecanla sanki onlarla beraber sahada oynamış gibi hissediyordum. Dünya Kupası'nı kaldırmak çok ayrı bir heyecan ve duygu. O an da 40 bin taraftarın önünde oyuncularla beraber o kupayı kaldırmak ayrı bir duygu. Biz 85 milyon Türk halkına bu duyguyu ve sevinci yaşattıysak bizim için en büyük gurur ve onur budur."


- "Dünyada bir numarayız"


Alınan başarının kolay olmadığını ifade eden Karakuş, 2022 Dünya Kupası sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın daha çok başarı için çalışmalara devam edeceğini belirten Karakuş, "Çıtayı yükselttik. Bizim buralarda kalıcı olmamız için 2024'te Avrupa Şampiyonası, 2026'da Dünya Şampiyonası'nda başarı almamız lazım. Osman hocam 'eğer ampute futbolda dünyada birinci olunacaksa bu Türkiye olacaktır' diye söyledi. 2022'de çok şükür Osman hocamın söylediği söz tescillendi. Ben de bunu gururla söylüyorum. Şu an dünyada bir numarayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
(Görüntülü) GAZİANTEP - TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - TAKLA ATARAK TERS DÖNEN ...
Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası'nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası'nın ...
Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası başladı
Nurdağı'ndaki üretici kadınlar "NurBacı" markasında buluştu
YEREL HABERLER Nurdağı'ndaki üretici kadınlar "NurBacı" markasında ...
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar ...
(Görüntülü)MEHMET ŞİMŞEK?İN İSMİ, GAZİANTEP&#039;TE OKULA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MEHMET ŞİMŞEK?İN İSMİ, GAZİANTEP'TE ...
ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası, Gaziantep'te başladı
YEREL HABERLER ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası, Gaziantep'te ...
Gaziantep'te incir ağacından düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te incir ağacından düşen kadın öldü
Mehmet Şimşek´in ismi, Gaziantep'te okula verildi
YEREL HABERLER Mehmet Şimşek´in ismi, Gaziantep'te okula verildi
Türk kuru meyveleri en çok Avrupalıların ağzını tatlandırıyor
YEREL HABERLER Türk kuru meyveleri en çok Avrupalıların ağzını ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'teki 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TEKİ TATLICI CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA; GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TEKİ TATLICI CİNAYETİNDE 3 ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE İŞ MERKEZİNDEKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE İŞ MERKEZİNDEKİ YANGINI ...
Gaziantep saniyesinde yeşil dönüşüm çalışmaları
YEREL HABERLER Gaziantep saniyesinde yeşil dönüşüm çalışmaları
Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE KAÇAK İÇKİYE 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE KAÇAK İÇKİYE 2 GÖZALTI
ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında tescilli "acı biber" rekabeti yaşanıyor
YEREL HABERLER ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Gaziantep ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.