Gaziantep'te bıçaklanan ceza infaz koruma memuru hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bıçaklanan ceza infaz koruma memuru yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uğur K. (36), dün akşam iş çıkışında cezaevi lojmanlarına giderken 3 kişinin saldırısına uğradı.

Bıçakla yaralanan Uğur K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Uğur K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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