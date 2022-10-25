Gaziantep'te gönüllü gençler okulların duvarlarını boyuyor

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İslahiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Okulum Rengarenk Projesi" kapsamında iki okulu boyadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının onayıyla 2019 yılının ekim ayında hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalarını sürdüren İslahiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, tespit ettikleri köy okullarına gidiyor, okulları boyuyor, resimler ve çizgi film karakterleri çiziyor.

Edebiyat, tarih, teknolojik temalı farklı konseptleri okulların duvarına yansıtan gençler, hem çocukları mutlu ediyor hem de okulları yeniliyor.

Gençlik lideri Mizgin Coşkun Boz, gazetecilere, merkeze uzak bulunan mahalle okullarını renklendirmek istediklerini belirterek, bu kapsamda Yesemek İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Projeye katılan Gençlik Merkezi gönüllüsü Yunus Emre Yılmaz ise projeye katkı sunduklarından dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.