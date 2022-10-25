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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vodafone yöneticileri Gaziantep iş dünyasıyla Endüstri 4.0'ı görüştü

AA

Vodafone yöneticileri Gaziantep iş dünyasıyla Endüstri 4.0'ı görüştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), "Vodafone, Endüstri 4.0 ve Dijital Fabrika Hakkında Konuşuyor" konferansıyla Vodafone Türkiye'nin önemli isimlerini kentin genç iş insanlarıyla buluşturdu.

GAGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Gaziantep'in potansiyeli, gelecekteki konumu ve Endüstri 4.0 hakkında bilinmeyenler görüşüldü.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, konferanstaki konuşmasında, genç ve vizyoner bir grupla bir arada olmanın teknoloji firması için her zaman heyecan verici olduğunu ifade etti.

Vodafone'nin faaliyetleri, Endüstri 4,0 konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Aksoy, "Tam zamanlı olarak 58 bin kişilik bir ekosisteme sahibiz. Türkiye'de her geçen gün büyüyen bir ivme yakaladık ve yıllık ciromuz 25 milyar lirayı aşmak üzere. Ülkenin dört bir yanında müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışırken en son teknolojiyi de hem firmalara hem de bireylere ulaştırmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, teknoloji konusunun sonsuz bir olgu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mutlaka dünyanın bir yerinde daha iyi bir teknoloji var. Kurumsal tarafta da biz bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Her sektör için farklı bir çözüm var. Şundan emin olun, bir sorun varsa teknolojiyle bunu çözebiliyoruz. Biz aslında bu topraklarda matbaa devrimini kaçırdık. Sanayi devriminde de geç kaldık. Dijital devrimde geç kalmamamız lazım. Bugün çok hızlı büyüyen Gaziantep gibi sanayi şehirleri 15-20 yıl sonra rakiplerinin arkasında kalmamalı. Çünkü bizim insanımızda o vizyon da, kararlılık da var. Çünkü teknolojiye herkes hızla yetişiyor. Bu da aslında fırsat eşitliği yakalıyor. "

- "Çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise hem bireylere hem de kurumlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Firmaların teknolojik iş ortağı olmayı arzuladıklarını aktaran Kestioğlu, şöyle devam etti:

"Biz teknolojik iş ortağı olarak sadece ürünleri satmıyoruz, sizlere aynı zamanda dijital dönüşüme yönelik destekler veriyor, eğitimler sağlıyoruz. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Kafanızda 'ben neler yapmalıyım, nereden başlamalıyım' gibi sorular varsa bu eğitimlerde sizleri görmeyi çok isteriz. Ayrıca, kendi firmalarınıza özel neler yapılabiliri de birlikte konuşup ihtiyaçlarınızı öğrendikten sonra çözüm önerileriyle yanınıza geliyoruz. Yani teknolojinin gücünü kullanarak pazarlama tarafında, sürdürülebilirlik konularında destek oluyoruz."

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer de kuruluşundan itibaren sürekli yeniliği kovalayan, dünyayı inceleyen ve son gelişmeleri üyelerine aktarmaya çalışan bir sivil toplum örgütü olarak, kentin gelişmesine katkı sağlayacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

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