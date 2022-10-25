Gaziantep'te hafif ticari aracı iteleyerek çalmaya çalışan zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hafif ticari aracı iteleyerek çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir hafif ticari aracın itilerek götürüldüğünü fark etti.

Bekçileri gören şüpheli, aracı bırakarak kaçmaya başladı. Bekçiler, kısa süreli kovalamacının ardından zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 14 kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, olay anı MOBESE ve bekçilerin yaka kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının aracı iteleyerek götürmeye çalışması ve şüpheliyi arama çalışmaları yer alıyor.

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