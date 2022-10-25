Gaziantep'teki tarihi Rumkale'de 600 kişi parçalı Güneş tutulmasını izledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 600 kişi, Rumkale'deki cam terasta parçalı Güneş tutulmasını izledi.

Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayını takip etmek isteyenler, Müzeyyen Erkul Bilim Müzesi'nde buluştu.

Belediyeye ait otobüslerle Rumkale'ye hareket eden, çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup, Rumkale'de özel gözlüklerle Güneş tutulmasını takip etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, bugün bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Gaziantep'ten bir çok okuldan öğrencileri ve yetişkinleri buraya getirdik. Yaklaşık 200 kişiyle bir etkinlik yapmak istedik ama çok ilgi oldu ve 600'ün üzerinde misafirimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.





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