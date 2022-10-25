Bakan Kirişci, Gaziantep'te Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 383 geminin geçtiğini ve bu gemilerin taşıdığı yük miktarının 8,7 milyon ton olduğunu belirtti.

Kirişci, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Gaziantep Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda, Türkiye'yi makarnada hem üretimde hem de ihracatta dünya ikincisi yapan sanayici ve çiftçilerin, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü kutladı.

Son süreçte yaşananlara değinen Kirişci, "Son dönemde başlangıcı küresel anlamda iklim değişimi, devamı pandemi ve son aşaması da Rusya-Ukrayna savaşı olan bir süreci bütün dünya birlikte yaşadı. Bir anda 'nereye gidiyoruz, ne oluyoruz, biz herhalde aç kalacağız, açıkta kalacağız' deyip gıda krizini konuşan, gıda milliyetçiliğine yeltenen ve bundan dolayı da her türlü ihracatı durduran ülkeler adeta peş peşe geldi. Türkiye, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 'İki komşu ülkeye aynı mesafedeyiz. Birini diğerine tercih etmeyiz, bunların arasında biz barışın olmasını istiyoruz' diyerek doğru bir politika izledi." diye konuştu.

Bir araya gelmeyeceği düşünülen, savaşın iki tarafının, Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın moderatörlüğünde masada bir araya geldiğini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Böylelikle 22 Temmuz itibarıyla bir tahıl koridoru meselesi gündeme gelmiş oldu. 24 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 383 gemi geçti, bu gemilerin taşıdığı yük 8,7 milyon ton. Bir anda dünya bu işin başlangıcıyla bir nefes aldı, rahatladı. Maalesef bu 8,7 milyon tonun yüzde 61,2 gibi önemli bir bölümünü, ihtiyacının olmadığını düşündüğümüz ama tahıl koridorundan en çok nemalanan ülkeler Avrupa ülkeleri oldu. Yüzde 20,9 Asya ülkelerine, yüzde 12,5'i Afrika ülkelerine ulaştı. Maalesef en geri kalmış ülkeler kategorisindeki ülkelerin alabildikleri sadece yüzde 6,4 ile sınırlı kalmış oldu. Ne olursa olsun biz burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin izlediği doğru politikayı ve o politikanın sonuçlarını gördük."

Bakan Kirişci, bu gelişmenin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esirlerin takası konusunda da Türkiye'nin bir ara bulucu, ağabey, moderatör ve global bir oyuncu olduğunun anlaşıldığına işaret etti.

Global anlamda yüksek bir enflasyon olduğunu aktaran Kirişci, "Evet yüksek bir enflasyon var. Bu global gelen bir enflasyon. Bizim de çok şükür baş etmekte güçlük çekmediğimiz, geçmiş tecrübelerimizle üstesinden gelebildiğimiz bir enflasyon. Bugün 'şu ürünün kıtlığı var' diyebilir misiniz? 'Bununla ilgili kuyruk var, falanca yerde insanları gördüm' der misiniz? Diyemezsiniz, ama Batı'da 'artık ne kadar donacağız, az donalım', 'donacakların bir kısmına destek olalım gitsinler Türkiye'de tatil yapsınlar' diye bir Almanya var. 580 avro kişi başı destek vererek başka ülkelere göndermeye çalışan bir ülke var." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansı ödediklerini anımsattı.

Ülkedeki istikrarın, bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak şekilde devam etmesini istediklerini vurgulayan Kirişci, "Bunun da bir yolu var, 2023 seçimleridir. Biz 2023'te sadece bir seçim yapmayacağız, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha büyük işler yapmak için milletimizin onayını bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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