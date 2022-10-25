Bakan Kirişci, Gaziantep'te Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Gaziantep'te Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu:

AA

Bakan Kirişci, Gaziantep'te Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 383 geminin geçtiğini ve bu gemilerin taşıdığı yük miktarının 8,7 milyon ton olduğunu belirtti.

Kirişci, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Gaziantep Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda, Türkiye'yi makarnada hem üretimde hem de ihracatta dünya ikincisi yapan sanayici ve çiftçilerin, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü kutladı.

Son süreçte yaşananlara değinen Kirişci, "Son dönemde başlangıcı küresel anlamda iklim değişimi, devamı pandemi ve son aşaması da Rusya-Ukrayna savaşı olan bir süreci bütün dünya birlikte yaşadı. Bir anda 'nereye gidiyoruz, ne oluyoruz, biz herhalde aç kalacağız, açıkta kalacağız' deyip gıda krizini konuşan, gıda milliyetçiliğine yeltenen ve bundan dolayı da her türlü ihracatı durduran ülkeler adeta peş peşe geldi. Türkiye, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 'İki komşu ülkeye aynı mesafedeyiz. Birini diğerine tercih etmeyiz, bunların arasında biz barışın olmasını istiyoruz' diyerek doğru bir politika izledi." diye konuştu.

Bir araya gelmeyeceği düşünülen, savaşın iki tarafının, Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın moderatörlüğünde masada bir araya geldiğini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Böylelikle 22 Temmuz itibarıyla bir tahıl koridoru meselesi gündeme gelmiş oldu. 24 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 383 gemi geçti, bu gemilerin taşıdığı yük 8,7 milyon ton. Bir anda dünya bu işin başlangıcıyla bir nefes aldı, rahatladı. Maalesef bu 8,7 milyon tonun yüzde 61,2 gibi önemli bir bölümünü, ihtiyacının olmadığını düşündüğümüz ama tahıl koridorundan en çok nemalanan ülkeler Avrupa ülkeleri oldu. Yüzde 20,9 Asya ülkelerine, yüzde 12,5'i Afrika ülkelerine ulaştı. Maalesef en geri kalmış ülkeler kategorisindeki ülkelerin alabildikleri sadece yüzde 6,4 ile sınırlı kalmış oldu. Ne olursa olsun biz burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin izlediği doğru politikayı ve o politikanın sonuçlarını gördük."

Bakan Kirişci, bu gelişmenin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esirlerin takası konusunda da Türkiye'nin bir ara bulucu, ağabey, moderatör ve global bir oyuncu olduğunun anlaşıldığına işaret etti.

Global anlamda yüksek bir enflasyon olduğunu aktaran Kirişci, "Evet yüksek bir enflasyon var. Bu global gelen bir enflasyon. Bizim de çok şükür baş etmekte güçlük çekmediğimiz, geçmiş tecrübelerimizle üstesinden gelebildiğimiz bir enflasyon. Bugün 'şu ürünün kıtlığı var' diyebilir misiniz? 'Bununla ilgili kuyruk var, falanca yerde insanları gördüm' der misiniz? Diyemezsiniz, ama Batı'da 'artık ne kadar donacağız, az donalım', 'donacakların bir kısmına destek olalım gitsinler Türkiye'de tatil yapsınlar' diye bir Almanya var. 580 avro kişi başı destek vererek başka ülkelere göndermeye çalışan bir ülke var." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansı ödediklerini anımsattı.

Ülkedeki istikrarın, bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak şekilde devam etmesini istediklerini vurgulayan Kirişci, "Bunun da bir yolu var, 2023 seçimleridir. Biz 2023'te sadece bir seçim yapmayacağız, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha büyük işler yapmak için milletimizin onayını bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN KİRİŞÇİ TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞÇİ TARIM SEKTÖRÜ ...
Gaziantep'teki tarihi Rumkale'de 600 kişi parçalı Güneş tutulmasını izledi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki tarihi Rumkale'de 600 kişi parçalı ...
Gaziantep'te hafif ticari aracı iteleyerek çalmaya çalışan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hafif ticari aracı iteleyerek çalmaya ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 YILI TARIMSAL DESTEĞİNİ 54 MİLYAR DOLARA ÇIKARTTIK - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 YILI TARIMSAL ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 YILI TARIMSAL DESTEĞİNİ 54 MİLYAR DOLARA ÇIKARTTIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 YILI TARIMSAL ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: 2023 YILI TARIMSAL DESTEĞİNİ 54 MİLYAR DOLARA ÇIKARTTIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: 2023 YILI TARIMSAL ...
Vodafone yöneticileri Gaziantep iş dünyasıyla Endüstri 4.0'ı görüştü
YEREL HABERLER Vodafone yöneticileri Gaziantep iş dünyasıyla ...
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal desteğini 54 milyar dolara çıkarttık
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal desteğini 54 milyar ...
Gaziantep'te gönüllü gençler okulların duvarlarını boyuyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te gönüllü gençler okulların duvarlarını ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den "dengeli tarım politikası" vurgusu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den "dengeli tarım ...
Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Gaziantep eğitimleri başlıyor 
YEREL HABERLER Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Gaziantep ...
Gaziantep'te bıçaklanan ceza infaz koruma memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklanan ceza infaz koruma memuru ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Gaziantep'te Tarım Okulu'nu ziyaret etti:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Gaziantep'te Tarım ...
Türkiye makarna sanayisinde bu yıl ihracat hedefi 1,5 milyon ton
YEREL HABERLER Türkiye makarna sanayisinde bu yıl ihracat hedefi 1,5 ...
Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği Dünya Kupası'yla tamamlandı
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
(Görüntülü) GAZİANTEP - TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - TAKLA ATARAK TERS DÖNEN ...
Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası'nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası'nın ...
Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası başladı
Nurdağı'ndaki üretici kadınlar "NurBacı" markasında buluştu
YEREL HABERLER Nurdağı'ndaki üretici kadınlar "NurBacı" markasında ...
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar ...
(Görüntülü)MEHMET ŞİMŞEK?İN İSMİ, GAZİANTEP&#039;TE OKULA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MEHMET ŞİMŞEK?İN İSMİ, GAZİANTEP'TE ...
ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası, Gaziantep'te başladı
YEREL HABERLER ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası, Gaziantep'te ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.