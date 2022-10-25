Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Kirişci, kentteki temasları kapsamında Gaziantep Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, daha sonra Vali Davut Gül ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kirişci, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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