Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Gaziantep'te partililerle buluştu:

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GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, "Aziz milletimizin gönlünü bir kez daha fethederek yeni yüzyılın başındaki bu seçimde, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçerek yolumuza devam etmemiz lazım." dedi.

Kirişci, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kirişci, 2023 seçimlerinin önemine değindi.

Hazırlıkların sürdürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Ekim'de vatandaşlara hitabıyla seçimin yol haritasının netleşeceğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın arkasında 15 seçimdir dimdik duran ve her geçen gün de desteğini artıran aziz milletimiz var. Aziz milletimizin gönlünü bir kez daha fethederek yeni yüzyılın başındaki bu seçimde, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun ihmal edilebilir, hafife alınabilir bir yanı yoktur. "

Konuşmaların ardından Kirişci, partiye katılan yeni üyelere rozet taktı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de hazır bulundu.

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