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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 60 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 60 litre sahte alkol ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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