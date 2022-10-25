Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavisi süren Mustafa Eskihellaç dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlarına devam edecek.

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