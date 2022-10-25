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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavisi süren Mustafa Eskihellaç dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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