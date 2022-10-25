Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik 24 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik 24 Ekim'deki operasyonunda 1 kilo 350 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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