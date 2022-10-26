TSE'nin ilk sektör buluşması Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, uluslararası belgelendirme kuruluşlarının gözetiminde TSE tarafından verilen belgelerin, Avrupa'da ve dünyanın yer yerinde tanındığını belirtti.

"TSE Sektör Buluşmaları"nın ilki Gaziantep'te gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Şahin, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TSE'nin 68 yıldır Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin küresel pazarda güçlü olabilmesinin anahtarının bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında etkin yer alabilmesinden geçtiğini ifade eden Şahin, "Kamunun ve iş dünyasının uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, belgelendirme, muayene-gözetim ve test hizmetlerini verebilecek güçlü yapıya ulaşmış durumdayız. Belgelendirme hizmetlerimiz, ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülmektedir. Uluslararası belgelendirme kuruluşlarının gözetiminde TSE tarafından verilen belgeler Avrupa'da ve tüm dünyada tanınmaktadır." dedi.

Şahin, küresel ekonomik düzende mal ve hizmetlerin ülkeler arasında dolaşım hızının artmasıyla ticarette tek standart, tek test, tek belge anlayışının hızla dünyada yayıldığına işaret etti.

Helal belgelendirme laboratuvar altyapısındaki akreditasyonun tamamladığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"TSE'nin Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 vizyonu doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlayarak, bir taraftan girişimciliği desteklerken diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile hem kendi coğrafyasındaki ülkelere, hem de İslam dünyasına öncülük etmektedir. Kültür ve inanç coğrafyamızda helal belgelendirmesi yapmak isteyen diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek, faaliyetlerine destek olmak, onların gelişmesini sağlamak için de çalışıyoruz."

Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Şahin, "Enstitü olarak hizmet sunduğumuz alanlarda mevcut ekosistemleri daha da ileriye taşıyacak adımlar atıyoruz. İş dünyamızın talepleri ve sanayideki gelişmeler doğrultusunda hizmet çeşitliliğimizi artırıyor, hizmet ağımızı da yaygınlaştırıyoruz. Hedeflerimizi hızla değişen dünyadaki gelişmelere cevap ve yön verebilir politikalarla tanımlıyoruz. Buradan ülkemizin her geçen gün güçlenen sanayisi ve çeşitlenen üretim altyapısına değerli iş dünyamızın desteği ve katkıları ile yeni ufuklar açmaya hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE'deki görevli uzmanlarca sunum ve kurum çalışmaları hakkında görüşlerini paylaştı.

Programa, TSE Başkan Yardımcısı ve GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy ve çok sayıda sanayici katıldı.

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