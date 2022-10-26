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İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuştu: (1)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuştu: (1)

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda uyuşturucu satıcısı 117 bin kişinin cezaevinde olduğunu belirterek "Ayağını kırarız' diyoruz ya, onlara nefes aldırmamak için güvenlik güçleri arkadaşlarımızla büyük bir mücadele içerisine giriyoruz." dedi.

Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Eğitim Programı"nda konuşan Soylu, uyuşturucunun tüm dünyayı sardığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin tüm dünyanın ortak sorunu olması gerektiğini belirten Soylu, uyuşturucunun dünyada yeni icat edilen bir şeyin olmadığını, lojistik imkanlar ve kimya geliştikçe uyuşturucu çeşitliliğinin arttığını ifade etti.

Dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna uyuşturucu sevkiyatının yapıldığını dile getiren Soylu, "Bugün Almanya'da esrar bulundurmak ve içmek serbest oluyor. Bunlar kafayı yemiş." dedi.

ABD'nin demokrasi bahanesiyle Irak ve Afganistan'ı işgal ettiğini vurgulayan Soylu, "Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganistan'da 17 bin hektarda afyon yani eroin üretimi vardı. Bu Amerika'nın zamanında 300 bin hektara çıktı. Yani 10 binlerce ton uyuşturucuyu oradan dünyaya sevk ettiler." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelenin sonuna kadar gideceklerinin mesajını veren Soylu şöyle devam etti:

"Sahayı baskıladık. İran ve Afganistan üzerinden gelen eroin rotasını bir şekilde ülkemizden uzaklaştırdık. Geçen yıl yaklaşık sadece polisimiz ve jandarmamız 2021 yılında 22 ton eroin yakaladılar. 3-4 ton da gümrük yakaladı, toplamda 25-26 ton Türkiye eroin yakalamış oldu. Biz bu eroini nerede yakaladık? Eskiden doğudan yani Ağrı, Van, Hakkari o hatlardan Türkiye'ye uyuşturucu girerdi. Biz bunun ancak yüzde 20'sini orada yakalardık, yüzde 80'i batıya giderdi. Öyle bir mücadele ortaya koyduk ki şimdi yüzde 74'ünü Ağrı, Van ve Hakkari'de yakalıyoruz. Böylece o sınırımıza geldiği andan itibaren orada engellemeye çalışıyoruz. Bu sefer eroin hattını Türkiye'de yakalandığı için Akdeniz hattı üzerinden Avrupa'ya geçirmeye çalıştılar."

Soylu, "Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın" dedikten sonra ilk kez uyuşturucu satan ve yakalanan kişi sayısının 2019 yılındaki 19 bin seviyelerinden 2021'de 15 bin seviyelerine düştüğünü ve şu anda ilk kez 12 bin seviyelerine indiğini dile getirdi.

- Uyuşturucuyla topyekûn mücadele vurgusu

Ortaya koydukları tedbir ve mücadelenin sonuçlarını aldıklarını aktaran Soylu şunları kaydetti:

"Topyekûn bir mücadele ortaya koyduk. 'Allah evlat derdi vermesin.' diye dua ederek kenara çekilmedik. Dua tamam ama bizim inancımız der ki 'Gayret de edeceksin'. İşin sadece imalat, ticaret tarafında değil, talep tarafında da çalışıyoruz. Üzerinden bir gram da yakalasak dahi gözaltı uyguluyoruz, yasal işlem yapıyoruz. İşin talep tarafından desteğe ihtiyacımız var. Hem desteğe ihtiyacımız var hem de destek olmamız lazım. Her şey kolluk değil, polis değil, bunun için bilimden de destek alıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Araştırmalarımız sonuçları işte bu projeyi bu aşamaya getirdi. Narkolog adlı bir araştırma yaptık ve bunu sürekli olarak güncelliyoruz. Uyuşturucu şüphelilerine soruyor, onlara sorduklarımızın karşılığında cevaplarını alıyoruz."

- Uyuşturucuyu en çok arkadaş çevresi tavsiye ediyor

Bakan Soylu, yaptıkları araştırmalarda çocuklara uyuşturucuyu ilk tavsiye edenlerin yüzde 78'inin arkadaşı, eşi ve dostu olduğu ortaya çıktığını belirtti.

Soylu şöyle devam etti:

"Böylece En İyi Narkotik Polisi Anne projesine başlamış olduk. Genelde algımızda olan uyuşturucu kullanan çocukların düzensiz ailelerde büyüdüğü, parçalanmış veya anne-baba ayrı ailelerde büyüdüğü şeklindeydi. Bu konuda da bu şekilde bir anlayış olduğu için 'Benim çocuğum yapmaz.' kanaati ve rahatlığı vardı. Ancak yaptığımız araştırmalarda gördük ki iş öyle değil. Kullanıcıların yüzde 80'nin üzerindekilerin annesi ev hanımı. Büyük çoğunluğunun anne ve babası birlikte, yani bir aile düzeni içerisinde yaşıyor. Hatta 'Uyuşturucuyu nerede kullanıyorsunuz?' sorusuna 'kendi evimde' cevabı yüzde 47 ile Türkiye genelinde birinci çıkıyor. Yani her şey aslında anne ve babanın gözü önünde oluyor. İş bu sonuçları görünce anneler üzerinde bir farkındalık projesi ortaya koymaya çalıştık. Çünkü bir uyuşturucu kullanıcısının farkına varmasının da kendine ait ipuçları ve özellikleri var. Eğer hangi davranışın neyi tarif ettiğini bilmesi... Allah göstermesin evladınızın gözlerinizin önünde bir uçuruma yuvarlandığını fark edemezsiniz. Bir projeyle şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 90 bin anneye ulaşmış olduk. Proje sadece annelerle sınırlı değil. Babalara da ülkemizde yaşayan yabancı ailelere de aynı şekilde eğitim veriyoruz ve başka alt gruplara da eğitim veriyoruz. Bu sayede bu yıl içerisinde 5 milyona yakın insanımıza ulaştık. Bunun sayısını artırma gayretindeyiz."

- Ailelere destek mesajı

Anne, baba ve ailelerin uyuşturucu karşısında yalnız olmadıklarını ve onların emrinde olduklarını vurgulayan Soylu, "Kullanıcı ailelere de sesleniyorum, biz onların yanındayız. Bu bir hastalıktır, kanser gibi bir hastalıktır, bununla bir ömür boyu uğraşacaktır. Belki bir dönem temiz kalır ama eğer ondan elimizi çekersek bir sıkıntıya düştüğü andan itibaren o yolculuğu seçebilir. Onun için aileye destek, anneye destek aslında çocuğa ve geleceğe destek demektir. Yani bunun ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu ve bundan vazgeçmememiz gerektiğini bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

- "En küçük bir torbacıyı bile ihbar etmekten imtina etmeyin"

Herkesin UYUMA ihbar hattı uygulamasını kullanması gerektiğini dile getirerek şu ana kadar 541 bin kişinin bu uygulamayı indirdiği ve 47 bin ihbar yapıldığı bilgisini paylaşan Soylu, "En küçük bir torbacıyı bile ihbar etmekten imtina etmeyin. UYUMA uygulaması üzerinden yapılan ihbarlar tamamen gizlidir, bundan hiç şüpheniz olmasın. 'İhbar ettim diye başıma bir iş gelir mi?' diye hiç kimse düşünmesin. Bize ihbar yeter. Biz ihbar edenin kimliğine bakmıyoruz. Gittin boş çıktı, önemli değil. Ama bir ihbar doğru çıkarsa o belki birçok kötülüğü silip atacak. Yapılan her ihbarı değerlendiriyoruz. Bazen bir kullanıcı ihbarı yapılır, orada bir torbacıya ulaşırız, oradan onu bütün Türkiye, dünya ve coğrafyaya pazarlayan bir uyuşturucu baronuna ulaşırız ve birçok çocuğun, gencin, insanın zehirlenmesinin önünü engellemiş oluruz." şeklinde konuştu.

- 117 bin uyuşturucu satıcısı cezaevinde

Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelelerden bahseden Bakan Soylu, "İçişleri Bakanı olduğumuzda 36 bin kişi vardı cezaevinde. Şu anda kaç kişi var biliyor musunuz? 117 bin kişi var uyuşturucu satıcısı. 'Ayağını kırarız' diyoruz ya, onlara nefes aldırmamak için güvenlik güçleri arkadaşlarımızla büyük bir mücadele içerisine giriyoruz. 220 bini kişi var toplam cezaevlerinde, 117 bin kişi uyuşturucu satıcısı. Bunların dışarıda olduğunu düşünün. Buna ait büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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