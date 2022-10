İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuştu: (2)

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede "kökünü kurutma" operasyonları yaptıklarını belirterek, "Operasyonlarımızı gittikçe artırıyoruz, 80 bin operasyondan 180 bin, 190 bin operasyona kadar çıktık." dedi.

Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Eğitim Programı"nda konuşan Soylu, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için valilik, belediye ve kaymakamlıklarla mücadeleyi ortaya koyduklarını söyledi.

Operasyonları gittikçe artırdıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:



"İllerde 42 kriterle, ilçelerde 32 kriterle her ay, her yıl misliyle takip ediyoruz. En çok ne kullanıldı? Hangi yaşta kullanılıyor? Nasıl başlamış? Bütün bunları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kanalizasyonlar var ya 62 vilayetten kanalizasyonlardan atık alıyoruz. Onları üniversitelerde işte Yeşilay burada Allah razı olsun. Biz Yeşilay'la çalışıyoruz. Onları ölçüyorlar her 3 ayda bir her ili takip ediyoruz. Ne kullandılar, ne kullanıyorlar. 112'ye gelen ihbarları, Yeşilay'a gelen bildirimlerin aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına gelen ihbarları, yakaladıklarımızı her birini değerlendiriyoruz. 42 kriterle beraber bunları ölçüyoruz, ölçmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bu kadar mı? Hayır. Bütün bunlarla birlikte operasyonlarımızı gittikçe artırıyoruz, 80 bin operasyondan 180 bin, 190 bin operasyona kadar çıktık. Sahaya basıyoruz. Bazen mahalleleri kapatıyoruz. O mahallelere giriş çıkış kimlikle, polisten izin alarak... İlk önce zannettik ki mahalleli bize kızacak. 'Ya mahallemize giremiyoruz.' Oysa İstanbul'un birçok yerinde yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde yaptık. Mahalleli de 'Allah razı olsun biz buna razıyız yeter ki siz şu işi temizleyin.' Onun için bütün bunları gerçekleştiren bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki neye karşı? Bakın 390 milyon kök kenevir sadece Diyarbakır Lice, Bingöl Genç bu arada yaklaşık 4 yıldır yakaladık. 260-270 milyarın üzerinde bir para yapıyor. Eğer biz bu operasyonları yapmasaydık hem çocuklarımızı zehirleyeceklerdi, hem de terör örgütü PKK'ya buradan gelir sağlamış olacaklardı."

- "Bütün finansman ayağına el koyduk"

Uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ve bu noktada büyük bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Soylu, vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine yapıla ihbarların da önemli olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu, son dönemde art arda yapılan operasyonlarla uyuşturucu yakalamanın yanı sıra organizasyonların çökertildiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesela 'Bataklık' diye bir operasyon yaptık. İlk kez Türkiye'de uyuşturucu satıyorlar ya bunların gelirlerinden elde ettikleri süreçleri takip ettik, bulduk ve bütün finansman ayağına el koyduk. Bunları mahkemeler mal olarak kendilerine, devletin kamusuna alabilme imkanına sahip oldular. Kökünü kurutma operasyonları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bursa, Adana, İstanbul, Mersin, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Diyarbakır, saat dörtte ben de gidiyorum. Bütün polislerimiz operasyona çıkıyor. Biz onları dualarla uğurluyoruz. 'Allah ayağınıza taş değdirmesin, kazadan beladan muhafaza etsin' diye, yattıkları yerlerden uyuşturucu satıcılarını yakalıyorlar ve adalete teslim ediyorlar. Böylece bütün bunlarla ilgili ortaya konulan bütün süreçleri takip etmeye devam ediyoruz."

- "4-5 dakika içerisinde polis, jandarma imdadınıza yetişiyor"

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddet noktasında da aynı hassasiyetle hareket ettiklerini, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 4 milyon 100 bin kadının cep telefonunda bulunduğunu belirtti.

Bu uygulama üzerinden güvenlik güçlerine gelen 500 bine yakın ihbarın her birinin ekiplerce değerlendirildiğini bildiren Soylu, "Türkiye'de özellikle kadına şiddet konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Emine Erdoğan Hanımefendinin ortaya koyduğu bir çalışmayla buna devam ediyoruz. Neler yapıyoruz? Orda da ciddi bir çalışma ortay koyduk. Yani ne dinimize uyar, ne hukuka uyar, ne ahlakımıza uyar, ne gelenek ve göreneklerimize uyar, ne anne, baba öğretimize uyar hiçbir şeye uymaz. Kabul edilir bir şey değildir. Bir taraftan bunu anlatmaya çalışıyoruz ama diğer taraftan baktık ki sadece kadınları korumaya alabilecek tedbir yetmiyor. Ne yapmak lazım? Erkekleri de bilgilendirmek lazım. Erkekler kusura bakmasın şu ana kadar bu yıl itibariyle 5 milyon erkeğe kadına el kalkamaz sloganıyla beraber nasıl burada en iyi narkotik polisi annedir eğitimi veriyoruz onlara da kadına el kalkamaz eğitimi veriyoruz ve buna devam edeceğiz. Sadece KADES uygulaması mı? Hayır. KADES uygulamasının önemi nedir? Tuşa basıyorsunuz 4-5 dakika içerisinde polis, jandarma imdadınıza yetişiyor. Defalarca uyguladılar. Acaba bu doğru mu, böyle oluyor mu olmuyor mu? En muhalifler bile basınca 4-5 dakikada gelince önemli bir koruyuculuk ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kadına şiddetle alakalı elektronik kelepçe takılmış kişilerin de takibinin yapıldığını belirterek, bu kişilerin birbirlerine yaklaştıkları durumda polis ekiplerinin kadına telefonla ulaştığını ve hızlı bir şekilde yanına gittiğini söyledi.

Konuşmasında İstanbul Sözleşmesine değinen Soylu, "'Bundan sonra kadın cinayetleri artacak.' Şimdi geçen senenin yani ay itibariyle yüzde 7 altındayız. Bir cinayet bile fazla, bir şiddet bile fazla, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Ama gördüğünüz gibi bu işin İstanbul Sözleşmesiyle alakası yok. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki biz öyle bir gelenek, görenek sahibi atalarımızın, annelerimizin, babalarımızın bize verdiği öğretilerin sahibiyiz ki biz bu şiddet işiyle başa çıkacağız. Dünyaya bir Müslüman ülkenin bunu nasıl başardığını ve nasıl başarılabileceğinin örneğini de bir tek vakayla karşı karşıya kalmadan öğreteceğiz inşallah. Bunu da sağlayacağız. Bu konuda da çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz."

Soylu, güven toplumu oluşturulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyduklarını ve bu noktada uyuşturucuyla, kadına şiddetle kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

(BİTTİ)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.