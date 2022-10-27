Gaziantep Basketbol, Avrupa'da namağlup lider

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GAZİANTEP (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 3. haftasında Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımını 84-71 mağlup eden Gaziantep Basketbol, grupta 3'te 3 yaptı.

B Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yenen Gaziantep Basketbol, sonraki hafta taraftarı önünde Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ı 82-63 mağlup etti.

Dün evinde konuk ettiği OCS Swans Gmunden'ı 84-71 yenen Gaziantep Basketbol, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.

Aynı grupta mücadele eden Hapoel B-Cure Laser Hayfa ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'ı 56-55 yendi.

Bu sonuçlarla grupta namağlup liderliğini sürdüren Gaziantep Basketbol, 2 Kasım Çarşamba günü sahasında İsrail temsilcisi Hapoel B-Cure Laser Hayfa'yı ağırlayacak.







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