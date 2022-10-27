Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Seçil Özsöyler Kuzu, mazbatasını aldı

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GAZİANTEP (AA) - Belediye ve İl Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Gaziantep Şube Başkanı seçilen Seçil Özsöyler Kuzu, mazbatasını aldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Kuzu, ardından Gaziantep Bem-Bir-Sen binasına giderek önceki dönem Şube Başkanı Mehmet Zeki Öğücü'den görevi devraldı.

Kuzu'nun yönetim listesinde Vakkas Palabıyık, Volkan Yıldız, Selim Özkeçeci, Osman Akyüz, Kemal Bozgeyik ve Semih Er yer alıyor.









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