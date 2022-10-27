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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupalı öğrenciler Gaziantep'te mozaik sanatıyla tanıştı

AA

Avrupalı öğrenciler Gaziantep'te mozaik sanatıyla tanıştı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te İngilizce öğretmeni Umut Uysaler'in gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir dünya bırakmak için hazırladığı proje kapsamında İtalya, İspanya ve Litvanya'dan kente gelen öğrenciler, mozaik sanatının inceliklerini öğrendi.

Uysaler'in Avrupa Birliğinden alınan destekle hazırladığı "Sürdürülebilir Okullar İçin Çevresel Sürdürülebilirlik" projesinin ortakları olan üç ülkeden 30 öğrenci, öğretmenleriyle Gaziantep'e geldi.

Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki atölyeye katılan öğrenci ve öğretmenlere mozaik hakkında bilgi verildi.

Yabancı öğrenci ve öğretmenler, ilk kez karşılaştıkları mozaik sanatıyla motiflere şekil verdi.

Öğretmen Umut Uysaler, AA muhabirine, projenin ana temasının "sürdürülebilirlik" olduğunu, mozaiğin de geçmişten bugüne kültürlerin yansıtıldığı sanat olduğu için bu alanı tercih ettiklerini anlattı.

Mozaiğin sürdürülebilir sanatların içerisinde en önemlilerden biri olduğunu belirten Uysaler, şöyle konuştu:

"Gaziantep, mozaik denilince akla gelen ilk duraklardan biri, hatta belki de tek durak. Zeugma Mozaik Müzemiz var, dünyanın sayılı müzelerinden. Proje ortaklarımız da Gaziantep'in methini duymuşlardı ve projemiz kabul edildikten sonra buraya gelip, bu eserleri görmek, denemek ve bir parçası olmak istedi.

Projede temel amacımız; sürdürülebilir yaşam oluşturmak. Sürdürülebilir yaşamın toplumumuza ve geleceğimize nasıl katkı sağlayacağını öğrencilerin öğrenmeleri gerekiyor. Dünyadaki kaynakları biz yetişkinler yok ediyoruz, bitiriyoruz. Çocuklar bizim mirasımız. En azından mirasımıza sürdürülebilir bir hayat bırakmak istiyoruz. Bunun yolunun da bu tip çalışmalara katılmaktan geçtiğini düşünüyoruz."

Uysaler, atölye çalışmasıyla öğrencilerin mutlu olduğunu, çok eğlendiklerini ve harika eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü de sık sık yabancı konukları ağırladıklarını, mozaik atölyesinde kenti tanıtma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

- Öğrenciler büyük keyif aldı

İtalyan öğretmen Maria Giuseppa Marino, ekipte bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getirerek, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yaptığını, çocuklara iklim değişikliği ve azalan sular hakkında bilinç yerleştirmeye çalıştıklarını aktardı.

İspanyol öğretmen Laura Bozzo, etkinliğin çok yaratıcı olduğunu ifade ederek, "Çocuklar ilmek ilmek eserleri dokudu. Çok sabırlılardı ve çok eğlendiler, güzel eserler ortaya çıktı." dedi.

Litvanyalı öğrenci Lukas Stanaittis, etkinliği çok beğendiğini ve Gaziantep'e tekrar gelmek istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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