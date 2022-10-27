Gaziantep'te uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 20, diğeri ise 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Serhat G. ve avukatı katılırken tutuksuz sanık Derviş Ö. katılmadı.

Duruşma savcısı, Serhat G'nin Vatan Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde farklı tarihlerde birden fazla kez uyuşturucu satışı yaptığını ve Derviş Ö'nün adresinde yapılan aramada uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serhat G'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 20 yıl hapis ile 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

Heyet, aynı suçtan Derviş Ö'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası vererek sanığın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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