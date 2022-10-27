Nurdağı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Güvenli Trafik Haftası" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince, "Güvenli Trafik Haftası" kapsamında Şamil Tayyar Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, öğrencilere trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Eğitimler sonrası çocuklara çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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