İslahiye’de kuru üzüm ve pekmez zamanı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle kuru üzüm ve pekmez yapılmaya başlandı.

Altınüzüm, Yeşilyurt ve Boğaziçi mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılan İslahiye'de, sofralık üzümlerin hasadının ardından üzümlerin bir kısmı güneşte kurutularak kuru üzüm diğer kalan kısım ise pekmezlik olarak değerlendiriliyor.



İlçede özellikle Altınüzüm ve Yeşilyurt mahalleleri ağırlıkta olmak üzere üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, hem kışın kendi yiyeceklerini ayırıyor, hem de fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.



Toplanan üzümler, yıkanıp ezildikten sonra geleneksel yöntemlerin yanı sıra otomatik makinelerde suyu çıkarılıyor, ardından da evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılarak pekmez imal ediliyor.



İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yetiştirilen üzümlerin siyah ve beyaz olarak ayrılarak pekmez yapıldığını ifade etti.



Köse, bu yıl ilçede geçtiğimiz yıldaki gibi 110 ton pekmez üretiminin beklendiğini kaydetti.



Hasadı tamamlanan bağlarda bağ bozumunun ardından üzüm çeşitlerden özellikle "Antep karası" çeşidinin kurutularak piyasaya sunulduğunu ifade eden Köse, bu yıl 250 ton civarında kuru üzüm beklendiğini aktardı.





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