Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla buradaki hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.



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