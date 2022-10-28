Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çalınan köpek polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perilikaya Mahallesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, köpek ile ilgili B.N.B'nin şikayeti üzerine köpeği aynı binada ikamet eden M.Ç'nin aldığını tespit etti.



Söz konusu köpek, şüphelinin beyan ettiği adreste bulunarak sahibine teslim edildi.



Şüpheli gözaltına alındı.

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