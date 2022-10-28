Gaziantep'te evde çıkan yangında bir kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, Abdullah Tutak (55) hayatını kaybetti.

Tutak'ın cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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