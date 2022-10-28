Nizip'ten 3 milyon dolarlık sabun ihracatı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki üreticilerin zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağından imal ettiği ve 110 ülkeye gönderdiği tescilli Nizip sabunundan yılın 9 ayında 3 milyon 63 bin dolarlık gelir elde edildi.

İlçe sakinlerinin önemli geçim kaynağı olan, kent ekonomisine büyük katkısı bulunan ve Mart 2018'de tescil edilen Nizip sabunu, Ocak-Eylül 2022 döneminde 2 bin 911 ton ihraç edildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği verilerine göre, en fazla ihracat 1974 ton ile Irak'a, 402 ton ile Suriye'ye, 362 ton ile İran'a yapıldı. ABD'ye 14, Japonya'ya 12 ton gönderilen Nizip sabunundan yılın 9 ayında 3 milyon 63 bin dolar girdi sağlandı.

İhracat geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren kentlerinden biri olduklarını, ocak-eylül döneminde 8,2 milyar dolarlık dış satıma imza attıklarını belirtti.

Gaziantep'in üreten, ürettiğini dünyaya pazarlayan, Türkiye'nin lokomotifi bir kentti olduğunu dile getiren Yıldırım, "Geleneksel yöntemlerle üretilen Nizip sabunu gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz de üretim çeşitliliğimizin en güzel örneklerindendir. Nizip sabunu gibi tescilli ürünlerimizin marka değerini artırdığımızda, pazarlama teknikleriyle ihracat odaklı çalışmalar yaptığımızda bunun ihracatımıza olumlu yansımalarını net bir şekilde göreceğiz." diye konuştu.

- Yurt içi ve yurt dışında aranan ürün haline geldi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, ilçelerinin sabun üretimine ciddi anlamda katkı sunduğunu belirtti.

İlçede sabun üretiminin geçmişinin çok eski olduğunu dile getiren Sarı, "Geçmiş yıllarda Türkiye ihtiyacının büyük bir kısmını üreterek bu ihtiyacı karşılayan ilçemiz, şu anda da yine işletmelerin sayısının fazlalığı ile ön plana çıkıyor. Doğal üretilen yeşil sabunlar, ciddi şekilde iç piyasada ve yurt dışında aranan bir ürün haline geldi." diye konuştu.

Özellikle salgın zamanlarında temizlik ve hijyenin ön plana çıktığı dönemde ilçede üretimi yapılan yeşil sabununa karşı çok büyük bir talep oluştuğunu anımsatan Sarı, "Pandemi döneminde üretimde ciddi artış sağlanmıştır. Bugün de yine hem yurt içi hem de yurt dışında aranan ürünler arasındadır. Doğal ürünlerle üretilen Nizip yeşil sabunu, ciddi bir pazar payına sahiptir. Her geçen gün bu pazar payı da artmaktadır. Tescilli Nizip sabunu, yurt içi ve dünyanın dört bir tarafına satışı devam etmektedir." dedi.

- İlçede günde 250 ton sabun üretiliyor

İlçede üçüncü kuşak sabun üreticilerinden Emin Yavuz ise Nizip denilince akla gelen ilk ürünün sabun olduğunu söyledi.

İlçede tarlalarda zeytin hasadı başladığında sabun üreticilerinin de mesainin başladığını dile getiren Yavuz, sabun üretimine ilişkin şunları söyledi:

"Tarlalarda toplanan zeytinler, zeytinyağı fabrikalarına götürülür. Buradaki işlemlerinin ardından arta kalan kısımdan pirina dediğimiz zeytinyağı çıkar. Bu yağ, küçük ve büyük işletmelerin tezgahına gelir. Bu ürünü biz alır, kazanlarımıza boşaltırız. Nizip sabunu yapılırken üç aşamadan geçer ve 3 gün sürer. Birinci aşamamız yağın sabunlaşması. İkinci aşama ise yağ bir gün boyunca kazanlarda kaynatılır. Üçüncü gün ise sergilerimize sereriz. Burada kurumasını bekleriz. Daha sonra kesip kalıp hale getiririz. En sonra da dizme işlemi başlar. Kubbe şeklinde kurutmaya başlarız. Müşteriye hazır hale getiririz."

Yavuz, ilçede günlük 250 ton sabun imalatının yapıldığını kaydetti.

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