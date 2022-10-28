Gaziantep'te infaz koruma memurunun öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, infaz koruma memurunun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ekim'de Uğur K'nin (36) bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İnfaz koruma memuru Uğur K, 24 Ekim'de iş çıkışında cezaevi lojmanlarına giderken 3 kişinin saldırısına uğramış, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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